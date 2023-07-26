مصرع 3 أشخاص جراء حرائق الغابات باليونان

قالت إدارة جهاز الإطفاء اليوناني إن طائرة "كندا اير" تحطمت في واد قريب من مكان اندلاع الحرائق. وأظهرت لقطات بثتها محطة "اي آر تي" اليونانية الطائرة وهي تصطدم بشجرة قبل أن تسقط وتنفجر.

لقي طياران مصرعهما خلال مشاركتهما في مكافحة حرائق الغابات في اليونان، إثر تحطم طائرتهما المخصصة لإطفاء الحرائق، في حين عثر على شخص ثالث وقد فارق الحياة، وسط استمرار موجة الحر التي تغذي النيران المستعرة في البلاد.

وقالت إدارة جهاز الإطفاء اليوناني إن طائرة "كندا اير" تحطمت في واد قريب من مكان اندلاع الحرائق. وأظهرت لقطات بثتها محطة "اي آر تي" اليونانية الطائرة وهي تصطدم بشجرة قبل أن تسقط وتنفجر.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع اليونانية أن الطائرة كانت تشارك مع ثلاث طائرات أخرى على الأقل ومئات عناصر الإطفاء، في مكافحة النيران في جنوب جزيرة إيفيا.

وأعلنت الوزارة الحداد ثلاثة ايام على الطيارين اللذين ينتميان لسلاح الجو اليوناني.

ونعى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الطيارين في بيان قائلا "لقد فقدا حياتهما خلال إنقاذهما حياة الناس".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موقع تويتر عن دعمه "للأبطال الذين يخاطرون بحياتهم في اليونان وفرنسا، وفي كل مكان آخر كل صيف لمكافحة الحرائق".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموغليدو ، العثور على رجل آخر وقد فارق الحياة، مضيفة أنه "ستكون هناك حاجة لإجراء اختبار حمض نووي للتأكد ما إذا كان هو الراعي المفقود منذ الأحد".

وتجتاح حرائق أخرى الجزائر المطلة هي أيضا على المتوسط المعرض بشكل خاص لظاهرة الاحترار المناخي. وأدت هذه الحرائق التي أججتها رياح قوية إلى مصرع 34 شخصًا على الأقلّ. كما طالت الحرائق تونس وصقلية.

وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

في العاصمة اليونانية، بلغت درجة الحرارة 38 مئوية، فيما وصلت الحرارة التي يشعر بها الجسم إلى 41 درجة مئوية.

في وسط البلد، وصلت الحرارة إلى 44 مئوية ظهرا، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الانذار في مناطق عدة من البلاد إلى "الأحمر"، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي بلغت سرعتها أحيانا 60 كيلومترا بالساعة في بحر إيجه، إلى حرائق هائلة مستمرة منذ ثمانية أيام.

دمر نحو 35 ألف هكتار من المساحات الحرجية حتى الآن في اليونان، بحسب تقديرات الفرع اليوناني لمنظمة WWF غير الحكومية.