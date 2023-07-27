عسكريون يعلنون إطاحة نظام الرئيس النيجري

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، وهو محاط بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".

أعلن عسكريون، مساء الأربعاء، أنهم أطاحوا نظام الرئيس النيجري محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، في وقت دعت فيه واشنطن لإطلاق سراحه "فورا".

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، وهو محاط بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".

أضاف "يأتي ذلك على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني، وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد "تمسك" المجلس بـ"احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر"، مطمئنا أيضا "المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان".

وأشار بيان العسكريين الانقلابيين أيضا إلى "تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. وسيكون الأمناء العامون للوزارات مسؤولين عن تصريف الأعمال. قوات الدفاع والأمن تدير الوضع، ويطلب من جميع الشركاء الخارجيين عدم التدخل".

إضافة إلى ذلك، "يتم إغلاق الحدود البرية والجوّية حتى استقرار الوضع" و" يفرض حظر تجول اعتبارا من هذا اليوم، من الساعة 22,00 حتّى الساعة 05,00 على كامل التراب حتى إشعار آخر"، حسبما جاء في البيان.

واحتَجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس بازوم، فيما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه، وكلفت بنين في ضوء ذلك تأدية وساطة.

في وقت سابق الأربعاء، فرق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي، حيث يحتجز في نيامي، عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية، وفق مراسل في وكالة فرانس برس.

ودان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب"، وهو وصف للأحداث الجارية أكده مصدر قريب من بازوم.

كذلك، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة"، داعيا إلى احترام الدستور النيجري.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش "تحدّث" مع بازوم وأعربه له عن "دعمه الكامل وتضامنه".

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح رئيس النيجر. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، في بيان "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم".

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر. وصرح بلينكن الذي يزور نيوزيلندا "تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح، وقلت له بوضوح إن الولايات المتحدة تدعمه بقوة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديموقراطي"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".

وأعلن بلينكن أن استمرار المساعدات التي تقدمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديموقراطيّة" في الدولة الإفريقية.