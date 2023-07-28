بايدن يعقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان الشهر القادم

يُشجّع البيت الأبيض هذا الحوار بين البلدين الآسيويين بهدف تأليف جبهة مشتركة في وجه التهديد الكوري الشمالي والصين.

بايدن (أ ب)

يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 18 آب/أغسطس المقبل زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، وذلك في إطار جهوده لتحقيق مزيد من التقارب بين البلدين وتجاوز علاقتهما الصعبة تاريخيا.

وتلتئم هذه القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في كمب ديفيد قرب واشنطن، حيث يمضي الرؤساء الأميركيون إجازاتهم.

ويُظهر اللقاء الذي كان مقررا منذ فترة من دون إعلان موعده، الجهود الكثيفة التي تبذلها واشنطن لإقامة حوار ثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين الإستراتيجيين للإدارة الأميركية في المنطقة.

ويُشجّع البيت الأبيض هذا الحوار بين البلدين الآسيويين بهدف تأليف جبهة مشتركة في وجه التهديد الكوري الشمالي والصين.

ولا تزال ذاكرة سيول مطبوعة بالاستعمار الوحشي لشبه الجزيرة الكورية من جانب اليابان بين 1910 و1945.

وفي 2018، أمر القضاء الكوري الجنوبي شركات يابانية بسداد تعويضات عن العمل القسري الذي أُجبر عدد كبير من الكوريين على ممارسته إبان الحقبة الاستعمارية، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية كبيرة.

لكنّ سيول عرضت في آذار/مارس خطة للتعويض لا تلحظ مشاركة مالية إلزامية لليابان.

وأعاد البلدان إطلاق علاقاتهما التجارية مع معاودة عقد لقاءات منتظمة بين زعيميهما.