كيم يشرف على عرض عسكري ضم مسيّرات جديدة وصواريخ عابرة للقارات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على عرض عسكري في بلاده ضمّ طائرات بلا طيّار جديدة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريّتَين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسميّة، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة أنّ "طائرات استطلاع إستراتيجيّة بلا طيار ومُسيّرات هجوميّة متعدّدة الأغراض طُوّرت وأنتِجت حديثا... قد حلّقت خلال هذا العرض، عبر الدوران في السماء فوق ساحة" كيم إيل سونغ.

وأفادت بأنّ فرح الحاضرين وحماستهم بلغا ذروتهما عند استعراض أحدث صاروخ بالستي كوري شمالي عابر للقارّات، هو "هواسونغ -18" العامل بالوقود الصلب والذي اختُبِر في نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو هذا العام.

حضر الاحتفالات وفدان روسي وصيني رفيعا المستوى كانا يزوران بيونغ يانغ. وهؤلاء هم أول ضيوف أجانب معروفين يزورون الزعيم الكوري الشمالي منذ بداية جائحة كوفيد.

وتحيي بيونغ يانغ الذكرى الـ70 لتوقيع اتفاقيّة الهدنة الكوريّة في 27 تموز/ يوليو 1953 التي أنهت المعارك ويُحتفَل بها في الشمال باعتبارها "يوم النصر".

منذ حرب 1950-1953 التي انتهت بهدنة في غياب معاهدة سلام، لا تزال الكوريّتان رسميًّا في حال حرب.

وبعث كيم "تحيّة قتاليّة حارّة" خلال العرض، لكنه لم يُلق خطابا، وفقا للوكالة. وأكّدت صور الأقمار الصناعيّة أن كوريا الشمالية أقامت، الخميس، عرضا عسكريا واسع النطاق إحياءً لهذه الذكرى.