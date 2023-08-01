فيضانات بكين تخلف قتلى ومفقودين وتشرد عشرات الآلاف

أعلنت إدارة مكافحة الفيضانات في بكين عن نقل أكثر من 52 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بجميع أنحاء العاصمة، وإغلاق نحو 100 طريق جبلي. كما ألغيت أكثر من 200 رحلة طيران وتم تأجيل ما يقرب من 600 رحلة جوية.

قضى ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد 27 آخرون في الأمطار الغزيرة التي انهالت على بكين وجوارها منذ السبت على ما أظهرت حصيلة جديدة أوردتها اليوم الثلاثاء، محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة، فيما دعا الرئيس شي جينبينغ إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين"، حيث تسببت الفيضانات بإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

وأفادت محطة "سي سي تي في" أن شي "طلب أن تبذل كل المقاطعات قصارى جهدها للبحث عن المفقودين والمحاصرين وإنقاذهم" و"معالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا، والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر".

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ السبت عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفيليبين المجاورة.

وبدأت أمطار غزيرة تنهال على العاصمة والمناطق المجاورة لها السبت. وفي غضون 40 ساعة فقط، سجل في العاصمة الصينية هطول أمطار توازي معدل شهر تموز/يوليو كاملا.

وأعلنت إدارة مكافحة الفيضانات في بكين عن نقل أكثر من 52 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جميع أنحاء العاصمة، وإغلاق نحو 100 طريق جبلي. كما ألغيت أكثر من 200 رحلة طيران وتم تأجيل ما يقرب من 600 رحلة جوية في مطاري العاصمة.

وانقطعت المياه الجارية عن 150 ألف منزل في مينتوغو، فيما أرسلت السلطات 45 صهريجا لتوفير الإمدادات الطارئة، وفق ما أوردت صحيفة "بكين ديلي" الرسمية الثلاثاء.

ويتوقع أن تنحسر الأمطار بشكل ملحوظ في وقت لاحق الثلاثاء، بحسب الأرصاد الجوية.

لكن فترة الهدوء هذه قد تكون قصيرة مع استعداد الصين لإعصار جديد هو "خانون" الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.