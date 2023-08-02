روسيا تطلق مناورات في بحر البلطيق وتركيا تحثها على "تجنب التصعيد"

أعلنت روسيا الأربعاء إطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق، على خلفية التوترات المتصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا.

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنّب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة التركية.

وطلب الرئيس التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وجاء في بيان للرئاسة التركية أن إردوغان شدّد أيضا على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسرا للسلام" في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو قبل فترة قصيرة.

ورأى الرئيس التركي الذي كان أحد رعاة الاتفاق مع الأمم المتحدة أن "التوقف المتواصل لمبادرة البحر الأسود لن يفيد أحدا وستعاني خصوصا الدول المنخفضة الدخل التي تحتاج إلى حبوب" مشددا على أنه ينوي "مواصلة الجهود" لإحياء الاتفاق.

وأشار إلى أن "أسعار الحبوب تراجعت بنسبة 23% عندما كان الممر يعمل" بين الأول من آب/أغسطس 2022 ومنتصف 17 تموز/يوليو الماضي وأنها "زادت بنسبة 15% خلال الأسبوعين الأخيرين".

وقالت الرئاسة إن الرئيسين "اتفاقا على زيارة لبوتين إلى تركيا" من دون تحديد موعد لها.

من جهته، أكد الكرملين أن بوتين طلب من إردوغان دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية الى دول إفريقيا.

وفي السياق، أعلنت روسيا الأربعاء إطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق، على خلفية التوترات المتصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "مناورات أوشن شيلد 2023 البحرية، بدأت في بحر البلطيق"، مضيفة أن 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم ستشارك إلى جانب حوالي 6 آلاف عسكري.

وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في "التحقق من قدرة الأسطول العسكري على الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا".