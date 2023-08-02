كيف ساهمت معارك ترامب القضائيّة بتسليحه بالشعبيّة؟

بينما تهدد التحقيقات الجنائية المتزايدة طموحاته السياسية، تمنح نسب التأييد الكبيرة في الاستطلاعات دفعة قوية للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي قال إنه يتوقّع توجيه اتهام إليه، الثلاثاء.

وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب، الثلاثاء: "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 ت غ)".

وفي وقت سابق، قال ترامب الذي يُعدّ أبرز مرشّح لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في 2024: "أنا الشخص الوحيد على الإطلاق الذي وُجّهت إليه اتهامات، وأصبح أكثر شعبية".

ووُجّهت لترامب اتهامات في قضيتين جنائيتين، فيما يبدو توجيه اتهامات جنائية أخرى له في تحقيقين آخرين أمرا وشيكا، إلا أن شعبيته في أوساط قاعدته الموالية بشدّة، لم تتأثّر على الإطلاق.

والاثنين، أظهر استطلاع لـ"نيويورك تايمز"/ كلية سينا للناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية، تفوّق ترامب على حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس بـ37 نقطة.

ترامب محاطا بأنصاره (Getty Images)

والاستطلاع لم يكن الوحيد، إذ أن تقدّم الرئيس السابق في معدل الاستطلاعات الصادر عن "ريل كلير بوليتيكس" الذي ارتفع من 16 إلى 36 نقطة منذ وُجّهت له اتهامات تزوير سجّلات تجارية في مانهاتن، قبل أربعة أشهر.

وفي تلك الفترة، خلصت هيئة محلفين مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة، بينما وُجّهت له 40 تهمة جنائية أخرى، إثر طريقة تعامله مع أسرار متعلّقة بالأمن القومي، والاشتباه بعرقلته للقضاء.

وقال المرشّح الجمهوري الآخر للبيت الأبيض، كريس كريستي لشبكة "سي إن إن"، الأحد: "بحلول موعد وصولنا إلى مرحلة المناظرات في 23 آب/ أغسطس، سيكون المرشح الأبرز خارج السجن، بكفالة في أربع مناطق اختصاص قضائي، هي فلوريدا وواشنطن وجورجيا ونيويورك".

وقد تكون عناوين الصحف السلبية بالنسبة لديسانتيس، قد ساهمت في توسيع الفجوة بين المرشحَين في الاستطلاعات، إلا أن نسبة شعبية ترامب (39,4 في المئة) لم تتغير عمّا كانت عليه يوم توجيه اتهامات له أول مرة.

ويبقى تغيّر الوضع بحلول موعد أول عملية تصويت في البلاد مقررة في كانون الثاني/ يناير في أيوا أمرا ممكنا، لكن لم يسبق أن شهد موسم الانتخابات الرئاسية التمهيدية الحديث، تحوّلا كبيرا إلى هذا الحد.

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وفي هذا الصدد، لفت محللون لمناقشة نتائج الاستطلاعات المرتبطة بترامب إلى جاذبية رسالته الشعبوية بالنسبة للعمال الأميركيين.

وقال المحامي لدى "مؤسسة لاندمارك القانونية" المحافظة، مايكل جاي أونيل، إن "الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والحدود المفتوحة والحروب الدائمة والعولمة، تركت العديد من الأميركيين الكادحين بلا وظائف، ومع تطلعات مستقبلية محدودة للغاية".

وأضاف: "يعطي ترامب صوتا لهذه الشريحة. يرى أنصار ترامب فيه شخصية محرّكة للتغيير، ليست أسيرة للنخبة الراسخة وتمنح الأميركيين العاديين فرصة لتحسين حياتهم".

وبالنسبة لأستاذ الصحافة والتاريخ في "جامعة راتغرز" ديفد غرينبرغ، فإن ترامب (77 عاما) وأنصاره الموالين له بشدّة أقاموا روابط قوية في وجه "مجموعة من الأعداء المشتركين"، توسّعت لتشمل المؤسسة القضائية.

وقال غرينبرغ: "لذا، عندما تم توجيه اتهامات لترامب، شكّل الأمر بالنسبة إليهم إثباتا بأن شخصهم المفضّل، بطلهم، مُستهدف من قبل قوى لا يثقون بها إلى حد كبير".

وغادر ترامب السلطة في 2021، بعد ولاية واحدة شابتها العديد من الفضائح، خسر فيها البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فيما تم عزله مرّتين.

وأدين العديد من المقرّبين منه بجرائم جنائية، بمن فيهم مدير حملته في 2016، ونائبه وكبير مستشاري الأمن القومي للبيت الأبيض، فضلا عن محاميه الشخصي، ومستشارَين في السياسة الخارجية.

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وأما شركته، منظمة ترامب، فأدينت بعدة اتهامات مرتبطة بالاحتيال الضريبي، بينما أقر مديرها المالي، آلين ويسلبرغ، في وقت سابق بالذنب في السرقة الكبرى، والاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية.

وفي أيار/ مايو، حمّلت هيئة محلفين تنظر في دعوى قضائية مدنية، ترامب مسؤولية اغتصاب الكاتبة إي. جين كارول، في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، فيما اتهمته أكثر من 20 امرأة أخرى بارتكاب تجاوزات جنسية.

وارتبطت عمليتا عزل ترامب بمحاولات مفترضة للتلاعب بانتخابات 2020، كانت الأولى عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية ضرورية، بينما كان يطالبها بالكشف عن معلومات تدين الرئيس جو بايدن، بينما تتعلّق الثانية بالتحريض على التمرّد، لمنع المصادقة على فوز خصمه في الانتخابات. لكن حتى بعض الديمقراطيين لا ينكرون بأنه نجح في إقناع ملايين الجمهوريين بأن الفضائح التي طالت فترته الرئاسية، كانت نتيجة "مطاردة شعواء" تشنّها "الدولة العميقة" ضده.

وقالت الخبيرة في تحديد إستراتيجيات الانتخابات للديمقراطيين أماني ويلز-أونيوها، إن "ترامب تفوّق ليس في السيطرة على الرواية فحسب، بل في أن يسبقها بخطوة دائما".

وأضافت: "قال لأنصاره على الدوام إنه تعرّض لهجوم غير منصف وإن أي اتهامات هي عبارة عن أكاذيب هدفها الإطاحة به. يصدّقون ما يقوله لأن الاتهامات الموجهة إليه تعزز هذه الرواية".