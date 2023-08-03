بن زايد يتلقى دعوة رسميّة من نظيره الإيرانيّ لزيارة طهران

تلقى بن زايد دعوة لزيارة طهران، وذلك خلال لقاء وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مساء أمس الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى بلاده في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

بن زايد (أ ب)

تلقى رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، دعوة رسمية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، مساء أمس الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى بلاده في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن المرر " تسلم كتاب دعوة موجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة إيران".

وأضافت أن ذلك "جاء خلال استقبال المرر لرضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي"، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن طهران عينت في نيسان/ أبريل الماضي، سفيرا لها في الإمارات بعد سبع سنوات من خفض مستوى العلاقات بين البلدين، وذلك في ظل إعادة تنظيم للعلاقات بين الدول الخليجية وإيران.

وجاءت الخطوة بعد تحرك الإمارات في آب/ أغسطس الماضي لرفع مستوى العلاقات مع إيران إذ قالت إنها ستعيد سفيرها إلى طهران.

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/ يناير 2016، في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين لسفارة الرياض في طهران ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.