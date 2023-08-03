روسيا تصعد هجماتها بأوكرانيا: إسقاط 23 مسيرة فوق كييف

قال سيرغي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت فجر اليوم الخميس، حوالي 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

أعلن مسؤولون أوكرانيون صباح اليوم الخميس، أن نحو 23 مسيرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي علي كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين، في قوت صعدت القوات الروسية على مواقع عسكرية وبنى تحتية في أوكرانيا.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إسقاط 23 طائرة مسيرة هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقال سيرغي بوبكو الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمرت فجر اليوم الخميس، حوالي 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

ذكر بأن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات.

واستخدمت روسيا صواريخ "شاهد" إيرانية الصنع مرات عدة لمهاجمة أوكرانيا، منذ غزتها في شباط/فبراير 2022.

وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة تنبيها في وقت سابق من ضربات جوية، ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وقال بوبكو "بات التنبيه الجوي الـ 820 الصادر في كييف منذ بدء الغزو الشامل".

وتم التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية، بحسب بوبكو.

وأمس الأربعاء، تم إسقاط أكثر من 10 مسيرات من طراز "شاهد" فوق كييف، حيث سقط حطامها في عدة أحياء بينها سولوميانسكي الذي يضم مطارا دوليا.

كما ضربت مسيرات منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضرارا في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.

بات إزمايل طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية عبر رومانيا، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود المرتبط بالحبوب.

وقبل ذلك استهدفت هجمات روسية موانئ تصدير الحبوب في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وأكدت كييف أن هذه الهجمات أتلفت عشرات آلاف الأطنان من الحبوب.

وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي هجوما ليليا بالمسيرات على كييف تم خلاله إسقاط جميع المسيرات القادمة.