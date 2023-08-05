الجيش الروسي يسيطر على بلدة في شمال شرقي أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية عبر "تيليغرام" إنه "في منطقة كوبيانسك، تم تحرير بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفوءة والمهنية للوحدات" الروسية.

أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ عدة أسابيع خلافا لما يحصل على الجبهة الجنوبية حيث تصد هجوما أوكرانيا مضادا.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام "في منطقة كوبيانسك، تم تحرير بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفوءة والمهنية للوحدات" الروسية.

وكان الأوكرانيون استعادوا هذه البلدة من القوات الروسية في كانون الأول/ديسمبر 2022.

الجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه يواجه هجمات روسية في مناطق كوبيانسك وليمان وسفاتوفي في القسم الشمالي الشرق من الجبهة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام إن "عدد الهجمات المعادية ارتفع. جرت معارك عنيفة".

وأضافت ان هدف روسيا هو "تحويل" القوات الأوكرانية إلى هذه المناطق و"اختراق الدفاعات".

وقالت إنه "في منطقة كوبيانسك، حدد العدو لنفسه هدف استعادة الأراضي التي فقدها في الخريف الماضي" عندما أجبر هجوم مضاد أوكراني خاطف القوات الروسية على الانسحاب إلى ما وراء نهر أوسكيل.

في هذه المنطقة، أعلن الجيش الروسي، السبت، انه "شن أعمالا هجومية على جبهة واسعة" ما أتاح له "تحسين" مواقعه.

في نهاية تموز/يوليو، أعلنت القوات الروسية السيطرة على بلدة سيرغييفكا قرب ليمان.

يخوض الجيش الأوكراني منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا واسعا في جنوب وشرق البلاد بعد حصوله على شحنات أسلحة غربية. لكن هذا الهجوم يواجه خطوط دفاع روسية قوية ولم يسمح حتى الآن الا بالسيطرة على عدد قليل من القرى.