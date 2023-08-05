باكستان: الحكم بالسجن على رئيس الوزراء السابق

يواجه خان أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، السبت، بعد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين.

وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين "تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان". واعلنت الشرطة في لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي أوقفته.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن التلفزيون الباكستاني أنه "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم اثبات التورط في ممارسات فساد".

يذكر أن خان يواجه أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن أحد أعضاء الفريق قوله "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".