أوكرانيا تعلن إسقاط 30 صاروخا و27 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أكدت القوات الجوية أنه تم "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، أنها أسقطت 30 صاروخ كروز من أصل 40 أطلقتها موسكو، إضافة إلى 27 طائرة مسيّرة، في تصدّيها لسلسلة هجمات ليلية نفذتها القوات الروسية.

وأكدت القوات الجوية عبر تطبيق تيليغرام "تدمير 30 صاروخ كروز و27 مسيّرة هجومية"، مشيرة إلى أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، من دون أن تحدد ما اذا كانت تمكنت من إسقاطها أو أصابت أهدافها.

وصعدت موسكو من وتيرة هجماتها في أوكرانيا، مساء أمس السبت، حيث ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقصف دام استهدف مركزا لنقل الدم وصفه بأنه "جريمة حرب".

وفي موازاة ذلك، أصابت صواريخ روسية مباني شركة أوكرانية لتصنيع محركات الطائرات ذات "أهمية استراتيجية"، وذلك بعد ساعات من هجوم أوكراني بمسيّرة على ناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

وهذه الهجمات هي الأحدث منذ انسحاب موسكو من اتفاق، الشهر الماضي، يضمن صادرات الحبوب الأوكرانية على الرغم من الصراع المستمر.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت مركزا لنقل الدم في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن سقوط "قتلى وجرحى". وأضاف أن "جريمة الحرب هذه تقول كل شيء عن العدوان الروسي. وحوش تدمر كل ما يسمح بالعيش".

وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إعلان زيلينسكي، في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن هجوم صاروخي روسي على منشآت تابعة لمجموعة "موتور سيش" التي تصنّع محركات للطائرات والمروحيات.