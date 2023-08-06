اجتماع جدة: مواصلة التشاور لبناء أرضية للسلام بأوكرانيا

خلُص اجتماع دولي استضافته مدينة جدة السعودية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى "الاتفاق على مواصلة التشاور الدولي، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام".

جاء ذلك في بيان ختامي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، وسط استمرار مواجهات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، منذ شن الأولى هجوما على الثانية في 24 شباط/ فبراير 2022، دون التوصل إلى هدنة دائمة بعد.

ووفق البيان، استضافت جدة السبت، "اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لأكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة برئاسة مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد بن محمد العيبان".

ويأتي هذا الاجتماع الذي اختتم الأحد، "استمرارا للجهود ومساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي يبذلها في هذا الشأن منذ آذار/ مارس 2022"، وفق البيان ذاته.

واتفق المشاركون على "أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام".

كما أعربوا عن "أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع".

وشارك في الاجتماع، كل من "تركيا والأرجنتين، وأستراليا، والبحرين، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، والصين، والقمر، والتشيك، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، والمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا"، بحسب ما ذكر البيان.

كما شارك في الاجتماع أيضا كل من "اليابان، والأردن، والكويت، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وقطر، وكوريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والسويد، وأوكرانيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمبركية"، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينتهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في مدينة إسطنبول.