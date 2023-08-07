أوكرانيا: لا توافق بمحادثات جدة حول "صيغة السلام"

أفاد بأنه "لا يوجد توافق بين المجتمعين حول بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية والنقاش مستمر"، مضيفًا أنهم "يعملون على صياغة وثيقة إطارية تتبناها قمة سلام مستقبلية".

قالت الرئاسة الأوكرانية الإثنين إنه لا يوجد توافق بين المشاركين بمحادثات جدة حول "صيغة السلام" الأوكرانية، غير أنهم وافقوا على الاجتماع مجددا خلال شهر ونصف.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، في إفادة صحفية من العاصمة كييف، إن "المشاركين بمحادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين خلال شهر ونصف".

وكشف أن "الاجتماع لم يناقش أي مبادرات سلام غير مبادرة كييف"، وأن "جميع البلدان التي حضرته دعمت بالكامل الاستقلال والتكامل الإقليمي لأوكرانيا".

وأفاد بأنه "لا يوجد توافق بين المجتمعين حول بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية والنقاش مستمر"، مضيفًا أنهم "يعملون على صياغة وثيقة إطارية تتبناها قمة سلام مستقبلية".

وأوصى البيان الختامي لاجتماع دولي استضافته مدينة جدة السعودية الأحد بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، عن "الاتفاق على مواصلة التشاور الدولي بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام".

جاء ذلك وسط استمرار مواجهات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا منذ شن الأولى هجوما على الثانية في 24 شباط/ فبراير 2022، دون التوصل إلى هدنة دائمة بعد.

وشارك في الاجتماع، كل من تركيا والأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدانمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، بحسب البيان.

كما شارك كل من "اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية"، وفق المصدر ذاته.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في مدينة إسطنبول.