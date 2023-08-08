اتفاق تصدير الحبوب: إردوغان يطالب الغربيين بـ"الوفاء بوعودهم"

قال إردوغان: "الأسبوع الفائت، خلال محادثتي الهاتفية مع السيد بوتين، أخذنا علما بمطالب روسيا" بشأن تصدير الحبوب، وعدَّ أن "حلّ هذه المشكلة، هو رهن احترام الدول الغربية لوعودها".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إن إيجاد حلّ لمسألة نقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، يبقى "رهن الدول الغربية، التي عليها الوفاء بوعودها".

وقال إردوغان: "أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل"، مشيرا إلى اتصاله الهاتفي الأخير بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي رفض تمديد الاتفاق، بعدما انتهى العمل به في 17 تموز/ يوليو، علما بأنه وُقّع برعاية أنقرة والأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس التركي أمام مؤتمر السفراء في أنقرة: "الأسبوع الفائت، خلال محادثتي الهاتفية مع السيد بوتين، أخذنا علما بمطالب روسيا".

وعدَّ أن "حلّ هذه المشكلة، هو رهن احترام الدول الغربية لوعودها".

وقال إنه "لم يتم اتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها تحويل الأجواء الإيجابية التي أشاعتها مبادرة البحر الأسود إلى وقف لإطلاق النار، ثم إلى اتفاق سلام دائم".

وتطالب روسيا بأن يجاز لها تصدير منتجاتها الزراعية في تجاوز للعقوبات الغربية، التي فُرضت عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأكد إردوغان، بالقول: "موقفنا هنا واضح (...) إذا تمددت الحرب نحو البحر الأسود، فسيكون ذلك كارثة على منطقتنا".

وكان إردوغان قد دعا نظيره الروسي، الأسبوع الماضي، إلى "تجنب التصعيد".