الصين والإمارات تجريان تمرينا عسكريًّا جويًّا هو الأوّل بينهما

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بـ"انطلاق تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين قوات جوية إماراتية مع نظيرتها الصينية".

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، انطلاق أول تمرين عسكري جوي مع الصين تحت عنوان "درع الصقر 2023".

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها في "تويتر"، دون أن تحدد مدته أو عدد القوات المشاركة فيه أو مكان انعقاده.

وأفادت الوزارة بـ"انطلاق تمرين درع الصقر 2023 المشترك بين قوات جوية إماراتية مع نظيرتها الصينية".

وأوضحت أن "التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين".

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في الصينية أن بلادها والإمارات، ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية، غربي الصين في آب/ أغسطس.

ولفتت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" آنذاك إلى أن التدريب هو الأول بين سلاحي الجو في البلدين.