دول أفريقية تأمر بنشر "قوتها الاحتياطية" لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك "استخدام القوة" باعتباره ملاذا أخيرا. مسؤولون غربيون يقولون إن "المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس بازوم في حال التدخل العسكري".

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة الإقليمية لاستعادة النظام الدستورى فى النيجر، وفق القرارات التي تمت قراءتها في نهاية قمة عقدت فى أبوجا.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر توراي، إثر القمة الاستثنائية، إن المنظمة أمرت "بنشر القوة الاحتياطية لإيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر". لم يتسن على الفور تحديد ما يعنيه عمليا "نشر القوة".

وقال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قبل قراءة القرارات إنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي".

وأضاف "لا يوجد خيار مستبعد، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير. إذا لم نفعل ذلك، فلن يفعله أحد من أجلنا".

من جهته، قال رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، قبل مغادرته القمة، إن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.

وتابع "اليوم، النيجر تعيش وضعا مماثلا وأريد القول إن إيكواس لا تستطيع قبول ذلك". وأضاف واتارا "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفودا وشخصيات رفيعة... لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة".

وأكدت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أن قادة غرب أفريقيا قرروا خلال قمة اليوم نشر "قوة احتياطية" لاستعادة الديمقراطية في النيجر بعد الانقلاب.

ونقلت عن مسؤولين غربيين (لم تسمّهم) قولهم إن "المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المعزول محمد بازوم في حال تدخلت دول الجوار عسكريا".

وتعتبر هذه القمة الطارئة الثانية من نوعها في نيجيريا لمناقشة الأزمة السياسية في النيجر، بعد تجاهل قادة الانقلاب إنذارا للتنازل عن السلطة.

وكانت "إيكواس" قد منحت قبل 10 أيام المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الماضي، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعدما أطاح به في انقلاب عسكري في 26 يوليو/ تموز المنصرم.

وخلال كلمة افتتاحية في وقت سابق اليوم، قال رئيس نيجيريا إنه "من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للدبلوماسية في السعي للعودة إلى الحكم الدستوري في النيجر بعد انقلاب يوليو الماضي".

وتضم "إيكواس" في عضويتها 15 دولة، وهي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وكوي ديفوار والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر.

وقبل انعقاد القمة، كشف الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي، النقاب عن مجلس وزراء انتقالي مكون من 21 وزيراً، بينهم ضباط جيش ومدنيون.