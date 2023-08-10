قتلى ومفقودون إثر حرائق غير مسبوقة في هاواي: غاص الناس في المحيط هربا

قالت سلطات المقاطعة في بيان، إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، تمّ العثور على 36 قتيلا حتى الآن، بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلا"، والذي دمّر جزءا كبيرا من المدينة السياحية.

ألسنة نيران هائلة في هاواي ("أ ب")

لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصًا، مصارعهم، إثر حريق "لاهاينا" في هاواي، بحسب ما أعلنت سلطات مقاطعة ماوي، الجزيرة الرئيسية المتضرّرة.

وقالت سلطات المقاطعة في بيان، الأربعاء، إنّه "في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مكافحة النيران، تمّ العثور على 36 قتيلا حتى الآن، بسبب حريق لاهينا الذي لا يزال مشتعلا"، والذي دمّر جزءا كبيرا من هذه المدينة السياحية الواقعة على ساحل ماوي الغربي.

ألسنة نيران هائلة في هاواي ("أ ب")

وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار "دورا"، الذي يمر بعيدًا إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركة وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم، وأكوام من الأنقاض المدخنة، حيث كانت مباني تاريخية قائمة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، "ما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثًا عن الأمان"، وفق الوكالة.

وقال مسؤولون في وقت سابق، إن 271 مبنى تضررت، أو دمرت، وأصيب العشرات.

وأشارت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إلى إصابة العشرات، من جرّاء 3 حرائق كبيرة اندلعت في الجزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

("أ ب")

ونقلت عن مسؤولين أميركيين إفادتهم، باكتظاظ المشافي بالمصابين.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، قال رئيس بلدة لاهاينا، براين شاتز، إن معظم الدمار الناجم عن الحرائق، وقع في البلدة التاريخية.

بدوره أشار مدير النقل في هاواي، إد سنيفين، في مؤتمر صحافي، إلى إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من جزيرة ماوي عن طريق الجو.

فيما أوعز الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الجيش بمكافحة حرائق هاواي.

("أ ب")

وذكر بايدن في تصريحات صحافية، أن خفر السواحل والبحرية يدعمان جهود البحث والإنقاذ، بينما توفر البحرية مروحيات من نوع "بلاك هوك" لمكافحة الحرائق.

("أ ب")

("أ ب")