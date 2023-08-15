إيران: روحاني متَّهم بالتدخّل بأسواق العملات الأجنبيّة والأسهم

قال متحدث القضاء إنه "تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في أسواق العملات الأجنبية والأسهم" خلال فترة حكمه.

الرئيس الإيرانيّ السابق ،روحاني (أ.ب.)

أعلن جهاز القضاء في إيران، الثلاثاء، فتح عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بتهم "التدخل" في أسواق العملات الأجنبية والأسهم.

وقال متحدث القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة طهران، إنه "تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في أسواق العملات الأجنبية والأسهم" خلال فترة حكمه.

ولم يذكر ستايشي مزيدا من التفاصيل بشأن التهم الموجهة لروحاني، لكن قال: "كون روحاني من رجال الدين، فستُحال ملفاته إلى مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين، بما يتماشى مع الاختصاص القضائي ذات الصلة".

وشغل روحاني، وهو شخصية سياسية إصلاحية، منصب رئيس إيران لفترتين مدتهما أربع سنوات بين 2013 و2021، ليخلفه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق في آب/ أغسطس 2021.

وخلال ولايته الثانية (2017-2021)، تعرضت حكومة روحاني لانتقادات واسعة، بسبب تدخلاتها في سوق العملات الأجنبية، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار.

وفي 2019، حُكم على شقيق روحاني، حسين فريدون، بالسجن سبع سنوات في قضايا فساد، والتي تم تخفيضها لاحقا إلى خمس سنوات، وفق وكالة أنباء "فارس" المحلية.