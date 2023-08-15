27 قتيلا جراء انفجار بمحطة وقود في داغستان الروسية

جاء في منشور لوزارة الطوارئ على تلغرام أن "أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الحريق في محج قلعة، قضى 27 منهم". وتقع محج قلعة على بحر قزوين وهي عاصمة جمهوريّة داغستان.

قتل 27 شخصا على الأقل وجرح العشرات، مساء الإثنين، في انفجار أعقبه حريق في محطّة للوقود في جمهوريّة داغستان الروسيّة الواقعة في منطقة القوقاز، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في منشور للوزارة على تلغرام أن "أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الحريق في محج قلعة، قضى 27 منهم". وتقع محج قلعة على بحر قزوين وهي عاصمة جمهوريّة داغستان.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تلغرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.

محج قلعة مدينة يزيد عدد سكانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسية البالغة مساحتها حوالي 50 ألف كلم مربع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهورية حدودا مع جورجيا وأذربيجان.

وأفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان بأن الحريق أُخمد.

وكانت وزارة حالات الطوارئ قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحريق امتد على حوالي 600 متر مربع وحشد 260 إطفائيا.

في مقطع فيديو نشرته وزارة حالات الطوارئ الروسية، تحاول مجموعة رجال إطفاء إخماد ألسنة لهب قرب هياكل مركبات، بينما يتفقد مسعفون أنقاض مبنى باستخدام مصابيح كهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة، لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

وقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت غرينتش) على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف. وأضاف على تلغرام "جار العمل على توضيح أسباب الانفجار ونوعه".

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها السيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "بعد الانفجار، سقط كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق.