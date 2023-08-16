تقرير: مسؤول رفيع في "ناتو" يقترح تخلّي أوكرانيا عن أراض لروسيا لإنهاء الحرب

رئيس مكتب الأمين العام للناتو، قال إن أعضاء الحلف يناقشون حاليا كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 18 شهرا. وأضاف: "أعتقد أن الحل يمكن أن يكون بتخلي أوكرانيا عن (بعض) أراضيها وحصولها بالمقابل على عضوية الناتو".

اقترح مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تخلّي أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا مقابل حصولها على عضوية الحلف وإنهاء الحرب، ما أثار غضب كييف.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتب الأمين العام للناتو، ستيان يينسين، قال خلال مشاركته في فعالية بالنرويج أمس الثلاثاء، إن أعضاء الحلف يناقشون حاليا كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 18 شهرا.

وأضاف: "أعتقد أن الحل يمكن أن يكون بتخلي أوكرانيا عن (بعض) أراضيها وحصولها بالمقابل على عضوية الناتو".

وأشار يينسين إلى أن هناك "مناقشات مستمرة في الدوائر الدبلوماسية للحلف، بشأن وضع أوكرانيا، ما بعد الحرب".

وأوضح أن "أي اتفاق سلام يجب أن يكون مقبولا لأوكرانيا"، مؤكدا أنه "ببساطة أطرح فكرة فقط"، وأن "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر وقت وشروط التفاوض التي تريدها" لإنهاء الحرب.

من جانبه، قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، إن "مبادلة الأراضي بمظلة الناتو تعد أمرا مثيرا للسخرية"، وفق الصحيفة.

وأضاف: "هذا يعني اختيار هزيمة الديمقراطية عمدا، وتشجيع مجرم عالمي (في إشارة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين)، والحفاظ على النظام في موسكو، وتدمير القانون الدولي ونقل الحرب إلى أجيال أخرى".

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.