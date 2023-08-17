تركيا حذرت روسيا بعد حادثة سفينة الشحن في البحر الأسود

أعلن مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، أن أنقرة طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود، نهاية الأسبوع الماضي.

قالت الرئاسة التركية، مساء الخميس، إن السلطات التركية حذرت نظيرتها الروسية بعد حادثة سفينة الشحن في المياه الدولية بالبحر الأسود.

وذكرت الرئاسة "في أعقاب حادثة السفينة، جرى تحذير النظراء في روسيا بالطريقة الملائمة لتجنب مثل هذه المحاولات التي ستؤدي إلى تصعيد التوتر في البحر الأسود".

جاء ذلك في منشور للرئاسة التركية على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وكانت سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية، الأسبوع الماضي، على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود بينما كانت في طريقها شمالًا، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على سفن تجارية خارج أوكرانيا منذ خروجها من صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي.

وقالت روسيا، يوم الأحد الماضي، في بيان، إن سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لها أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على السفينة "سوكرو أوكان" التي ترفع علم بالاو، لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش.

وغادرت أول سفينة تحمل مواد غذائية ميناء أوديسا الأوكراني، أمس الأربعاء، منذ التهديد الروسي بمهاجمة السفن التي تغادر الميناء واعتبارها أهدافًا عسكرية.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، أوليكسي كوبراكوف، إن سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا صباح الأربعاء، وهي السفينة الأولى التي تغادر الميناء منذ أن هددت روسيا بمهاجمة الشحن المدني اعتباراً من 17 يوليو/تموز.

وبعد انسحابها من صفقة تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، قالت روسيا إن جميع السفن التي تغادر موانئ أوكرانيا ستُعتبر أهدافًا عسكرية.