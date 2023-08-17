حرائق الغابات "تخرج عن السيطرة" في جزيرة تينيريفي الإسبانيّة

أخلت السلطات قرى أراتي وتشيفيسايا وميديا مونتانا وأيافونا ولاس لاغونيتاس صباح الأربعاء في إجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف. وقطعت السلطات المحلّيّة الطرق المؤدّية إلى الجبال في الجزء الشماليّ الشرقيّ من الجزيرة

تسبّبت حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي السياحيّة في إسبانيا، بإغلاق طرق وإخلاء خمس قرى، في الوقت الذي يكافح فيه أكثر من 250 رجل إطفاء حرائق غابات وصفت بـ"الخارجة عن السيطرة".

والحرائق الّتي اندلعت مساء الثلاثاء اجتاحت منطقة غابات تتميّز تضاريسها بالوديان في الجزء الشماليّ الغربيّ من الجزيرة الّتي تشكّل جزءًا من أرخبيل الكناريّ قبالة شمال غرب أفريقيا. وقال رئيس الحكومة الإقليميّة فرناندو كلافيو في مؤتمر صحافيّ في تينيريفي في ساعة متأخّرة مساء الأربعاء "الحريق خرج عن السيطرة والسيناريو ليس إيجابيًّا". وأضاف "هدفنا هو منعه من الامتداد أكثر. لقد كان يومًا بالغ الصعوبة".

(Getty)

ولفت كلافيو إلى أنّ نحو 250 رجل إطفاء تدعمهم 13 طائرة ومروحيّة، بينهم ثلاث أرسلت من البرّ الرئيسيّ لإسبانيا، يعملون على احتواء الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها. وأشار إلى أنّ النيران أتت حتّى الآن على نحو 1800 هكتار.

وأخلت السلطات قرى أراتي وتشيفيسايا وميديا مونتانا وأيافونا ولاس لاغونيتاس صباح الأربعاء في إجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف. وقطعت السلطات المحلّيّة الطرق المؤدّية إلى الجبال في الجزء الشماليّ الشرقيّ من الجزيرة.

وقال رئيس جهاز الحماية المدنيّة في الأرخبيل مونتسيرات رومان "نطلب من السكّان التقيّد بكلّ هذه الإجراءات".

وتأتي حرائق الغابات في تينيريفي بعد أن تعرّضت جزر الكناريّ لموجة حرّ أدّت إلى إصابة العديد من المناطق بالجفاف، ما زاد من خطر اندلاعها. ويعتبر العلماء أنّ التغيّر المناخيّ وراء موجات الحرّ الّتي تضرب العالم.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمرّ مع مرور الوقت، من المتوقّع أن تصبح موجات الحرّ أكثر تواترًا وشدّة وانعكاساتها أوسع نطاقًا.