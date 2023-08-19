روسيا تعلن "القضاء الكلي" على 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "العسكريين الروس هزموا مفرزة عدوة من حولي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى"

أعلن الجيش الروسي، السبت "القضاء كليا" على حوالي 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "العسكريين الروس هزموا مفرزة عدوة من حولي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى" مضيفة أنه "تم القضاء كليا على المجموعات المعادية".

وأعلنت روسيا، السبت، إحباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مطار عسكري في منطقة نوفغورود الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ والتي لم يسبق أن استُهدفت.

وقال الجيش الروسي في بيان "اليوم قرابة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام مسيرة من نوع الهيليكوبتر على مطار عسكري في منطقة نوفغورود" مؤكدا إسقاطها "بأسلحة خفيفة".