حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي السياحيّة الشهيرة في إسبانيا اندلعت عمدا

قالت خدمات الطوارئ إن جودة الهواء في 19 منطقة بالبلدة ليست جيدة، وحثّت الأفراد على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وارتداء الكمامات في الهواء الطلق، فيما خلص تحقيق الشرطة إلى أن الحريق كان متعمدا.

قال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، الأحد، إن تقرير الشرطة خلُص إلى أن الحريق الهائل الذي اندلع في جزيرة تينيريفي السياحية الإسبانية، كان متعمدا، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق، لكنه لم يذكر ما إذا كانت قد قامت بأي اعتقالات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وذكرت السلطات الإسبانية أن تحسُّن الأحوال الجوية ساعد فرق الإطفاء في إحراز تقدم ليلا في مكافحة حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة، خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقالت حاكمة تينيريفي، روزا دافيلا، إن الليلة كانت صعبة للغاية، لكن بفضل عناصر الإطفاء، كانت النتائج إيجابية للغاية. وعانت جزر الكناري من الجفاف خلال السنوات القليلة الماضية، حالها كحال غالبية أراضي إسبانيا. وسجلت الجزر معدل هطول للأمطار أقل من المتوسط في السنوات الأخيرة، بسبب تغير أنماط الطقس المتأثرة بتغير المناخ.

("أ ب")

وعلى الرغم من اندلاع الحريق في شمال شرق الجزيرة، بعيدا عن مناطق الجذب السياحي الرئيسية في الجنوب الغربي، إلا أن الحكومة الإقليمية أمرت بإخلاء فندق مملوك للدولة في حديقة بركان تيد الوطنية، في وسط تينيريفي، والذي يبعد نحو 50 كيلومترا، جنوب غرب منطقة الحريق.

ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين يقيمون في الفندق، لكن دافيلا أعلنت إجلاء أكثر من 12000 شخص من منازلهم منذ اندلاع الحريق، الثلاثاء. وأعلنت خدمات الطوارئ في الجزر يوم الأحد، احتراق 11600 هكتار (29 ألف فدان) من غابات الصنوبر والأشجار.

ولم تسجل السلطات أي إصابات حتى الآن، وأشارت دافيلا إلى أنه بفضل رجال الإطفاء، لم يتضرر أي منزل في المنطقة بفعل الحرائق حتى الآن. ويهدد الحريق، الذي وصف بأنه الأسوأ في تينيريفي منذ عقود، 11 منطقة في البلدة التي تحيط بها منطقة جبلية شديدة الانحدار ووعرة، ما جعل مهمة رجال الإطفاء في الوصول إليها صعبا للغاية.

("أ ب")

وقالت خدمات الطوارئ إن جودة الهواء في 19 منطقة بالبلدة ليست جيدة، وحثّت الأفراد على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وارتداء الكمامات في الهواء الطلق.

ونشرت السلطات أكثر من 400 رجل إطفاء وجندي، بالإضافة إلى 23 مروحية وطائرة لنقل المياه. ويستعد البر الرئيسي لإسبانيا لموجة حارة أخرى تبدأ يوم الأحد، وتستمر حتى يوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا، لتصل إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من البر الرئيسي يومي الأربعاء والخميس. وفي تينيريفي، توقعت الوكالة درجات حرارة قصوى تصل إلى 30 درجة مئوية هذا الأسبوع.

("أ ب")

ووفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، تتصدر إسبانيا قائمة دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من حرائق الغابات حتى الآن هذا العام، حيث احترق 75000 هكتار (185000 فدان)، متقدمة على إيطاليا واليونان. وجرى إجلاء أكثر من 2000 شخص جراء حريق غابات في جزيرة لا بالما القريبة الشهر الماضي دمر حوالي 4500 هكتار (11000 فدان).

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي، إن إسبانيا استحوذت على ما يقرب من 40 في المائة من نحو 800 ألف هكتار (2 مليون فدان) تم حرقها في الاتحاد الأوروبي عام 2022.

("أ ب")

وتقع جزر الكناري السبع قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا وجنوب غرب إسبانيا. وتقع على بعد 100 كيلومتر من المغرب.