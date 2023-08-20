هولندا والدنمارك ستزودان أوكرانيا بطائرات F16

قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن هولندا والدنمارك ستسلمان طائرات "إف 16" المقاتلة لأوكرانيا، بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك؛ ووفق منشور للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فإن هواندا ستسلم كييف 42 مقاتلة.

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، اليوم الأحد، أن بلاده ستسلّم مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قاعدة لسلاح الجو الهولندي في إيندهوفن في جنوب، في خطوة وصفها الأخير بـ"الدافع المهم" للقوات الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي "اليوم يمكننا أن نعلن التزام هولندا والدنمارك بتسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بعد استيفاء شروط هذا التسليم"، في إعلان يمثل أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف 16 للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لكييف.

وقال روته إن هولندا تملك حاليا ما مجموعه 42 طائرة "إف 16"، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت بلاده ستتبرع بها جميعا. وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

وفيما أكدت وزارة الخارجية الدنماركية التزامها بتسليم كييف طائرات إف 16، في بيان صدر عقب إعلان رئيس الوزراء الهولندي؛ ووصف زيلينسكي هذه الخطوة بأنها "اتفاق مهم"، مشيرا إلى إن عدد الطائرات التي ستتسلمها بلاده سيُناقش "فيما بعد".

وقال زيلينسكي إن الطائرات ستساعد على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وستلعب دورا في الهجوم المضاد على روسيا؛ وأضاف "يمكن للطائرات تسريع هذه العملية، نحن نتحدث عن الدفاع الجوي بسبب اقتراب فصل الشتاء وندرك أكثر من أي شخص آخر في العالم كيف يكون الشتاء بدون كهرباء".

من جانبه قال وزير الدفاع الدنماركي، جاكوب إيلمان جانسن، في بيان إن دعم الدنمارك لأوكرانيا "لا يتزعزع"، وأضاف "عن طريق تبرعنا بطائرات إف 16، تقود الدنمارك الطريق الآن"، ولم يوضح الهولنديون والدنماركيون موعد تسليم الطائرات، أو كم عددها، لكن روته قال إنه يأمل في تحقيق ذلك "قريبا".

زيلينسكي يكشف عدد الطائرات: 42 مقاتلة

وفي تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن زيلينسكي عزم هولندا تسليم بلاده 42 مقاتلة "إف 16"؛ وقال زيلينسكي: "اليوم، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا". وأضاف: "توصلت أنا ورئيس الوزراء الهولندي إلى اتفاق بشأن عدد مقاتلات إف 16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بمجرد أن يكمل طيارونا ومهندسونا تدريباتهم".

وأوضح زيلينسكي أن كييف ستتسلم من هولندا 42 مقاتلة من طراز إف 16، قائلا: "هذه ليست سوى البداية". وأشار إلى أنه "سيتم استخدام المقاتلات لإبعاد الإرهابيين الروس عن المدن والبلدات الأوكرانية".

وقادت هولندا والدنمارك في الأشهر القليلة الماضية، الجهود لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف 16، ولتسليم هذا النوع من الطائرات لكييف لمساعدتها على مواجهة التفوق الجوي لروسيا خلال الغزو الذي بدأته في شباط/ فبراير 2022.

وأوضح روته أن طائرات إف 16 لن تُسلم لأوكرانيا فورا، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتدريب الطيارين الأوكرانيين وتجهيز البنية التحتية اللازمة لاستخدام الطائرات.

وقال "سيبدأ التدريب العسكري في المستقبل القريب جدا، وبعد ذلك سيستغرق الأمر بالطبع بعض الوقت إلى أن تبدأ الطائرات في العمل بقيادة طيارين مدربين جيدا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أمس السبت، إن تدريب الأوكرانيين على قيادة الطائرات إف 16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول لتدريب المهندسين والفنيين.

واعتبر زيلينسكي الإعلان الهولندي الدنماركي بأنه "رسالة دعم قوية لقواته"، وقال "بالتأكيد، ستمنح الطائرات مقاتلينا ومديينا طاقة وثقة وتحفيزا جديدا. أنا على يقين بأنها ستحقق نتائج جديدة لأوكرانيا وأوروبا بأكملها"، فيما رفض الكشف عن عدد الطيارين الأوكرانيين الذين سيخضعون للتدريب في الدنمارك ثم رومانيا، وأرجع ذلك لأسباب أمنية.