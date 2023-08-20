11 قتيلا بهجوم بعبوة ناسفة في باكستان

بحسب مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا فإن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

قتل 11 عامل بناء في هجوم بعبوة ناسفة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي محلي صباح اليوم الأحد.

وقال المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان، رحمن غول ختاك، إن العمال الذين كانوا يبنون موقعا جديدا للجيش الباكستاني، قتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.

وبحسب مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا فإن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي: "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء، انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، بحسب وكالة "رويترز".