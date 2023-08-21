ترامب يرفض المشاركة في مناظرات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

ترامب يعتبر أن "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسيّة الناجحة التي شَغَلتُها"، وآخر استطلاع يظهر تفوقه على منافسيه الجمهوريين بفارق كبير، ويتقدّم بـ46 نقطة على أقرب منافسيه وهو حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس

شدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأحد، على رفضه المشاركة في مناظرات الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي تبدأ بعد غد، الأربعاء، معتبرًا أنّ الأميركيّين يعرفونه جيّدًا وأنّه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنيّة مع أيّ من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.

وأشاد ترامب، في رسالة على منصّته "تروث سوشال"، بما وصفه بأنّه سجلّ ناجح جدًّا حقّقه عندما شغل منصب الرئيس، كاتبًا بأحرف كبيرة "لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

وأضاف ترامب أن "الجمهور يعرف من أنا وما هي الولاية الرئاسيّة الناجحة التي شَغَلتُها، مع استقلاليّة للطاقة، وحدود وجيش قويَّين، وتخفيضات ضريبيّة هي الأكبر على الإطلاق، وعدم وجود تضخّم، واقتصاد هو الأقوى تاريخيًّا، وأكثر من ذلك بكثير. لذلك فأنا لن أشارك في المناظرات!".

المرشحون للانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري (أ.ب.)

وأشار ترامب في منشوره إلى أحدث استطلاع للرأي نُشر أمس. ويُظهر الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" أنّ 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم سيُصوّتون له على الرّغم من توجيه أربع لوائح اتّهام إليه هذا العام، بما فيها اتّهامه بمحاولة تقويض الديمقراطيّة الأميركيّة عبر التخطيط لقلب نتائج انتخابات العام 2020، والبقاء في السلطة رغم خسارته أمام منافسه جو بايدن.

واستنادًا إلى الاستطلاع، يتقدّم ترامب بـ46 نقطة على أقرب منافسيه وهو حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس (16 في المئة). وتعليقًا على ذلك، اعتبر ترامب أنّ ديسانتيس "ينهار مثل طائر مريض".

قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيديّة التي سيجري خلالها اختيار المرشّح الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة في العام 2024، يتمتّع ترامب بدعم من قاعدته هو الأقوى من أيّ وقت مضى. لكنّ مشاكله القضائيّة تُلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

والرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما والذي نادرا ما لا يتصدّر عناوين الأخبار، سبق له أن قال صراحة إنّه يفكّر في التغيّب عن المناظرة المقرّرة في مدينة ميلووكي، مبرّرا توجّهه هذا بعدم رغبته في تقاسم الأضواء مع مرشّحين لا يتمتّعون بشعبيّة حقيقيّة.

وتأهّل إلى المناظرة سبعة مرشّحين، هم حاكما ولايتَي فلوريدا، رون ديسانتيس، وداكوتا الشماليّة، داغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق، مايك بنس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة، تيم سكوت، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي، كريس كريستي.

رغم تقدّمه القوي في استطلاعات الرأي، يخشى مقرّبون من ترامب أن يستغلّ منافسوه غيابه لإطلاق ديناميكيّة ضدّه وتحقيق مكاسب على حسابه. وفي هذا السياق، لفت مراقبون إلى أنّ ترامب خسر في العام 2016 ولاية آيوا أمام السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، بعد تغيّبه عن مناظرة.

وأبلغ الحزب الجمهوري المرشّحين بأنّه ينبغي، من أجل المشاركة في المناظرة، أن يتعهّدوا "احترام إرادة الناخبين في الانتخابات التمهيديّة" ودعم المرشّح النهائي، على الرّغم من أنّه ليس واضحًا حتّى الآن كيف يمكن تنفيذ تعهّد كهذا. غير أنّ ترامب قال إنّه لن يوقّع أيّ تعهّد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، أنّ ترامب أبلغ مساعديه أنّه يخطّط للتغلّب على منافسيه عبر التغيّب عن المناظرة، والحلول بدلًا من ذلك ضيفًا وحيدًا في مقابلة عبر الإنترنت يُجريها معه تاكر كارلسون. لكنّ فريق حملة المرشّح الجمهوري رفض تأكيد ذلك.