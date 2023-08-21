حرائق الغابات: إخلاء سكان باليونان وكندا تتأهب

من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية شديدة الحرارة والجافة في اليونان حتى الجمعة المقبلة، ما من شأنه أن يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.

تتواصل حرائق الغابات في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية لليوم الثالث على التوالي، وسط إعلان السلطات حالة الطوارئ وإخلاء للسكان، بينما تتأهب كندا للحرائق.

اندلع حريق غابات كبير آخر في جزيرة بيوتيا شمال أتيكا، أدى إلى مصرع شخص، وأمرت على إثره السلطات بإخلاء السياح من الشواطئ.

ويشارك في إخماد النيران حوالي 200 عنصر من رجال الإطفاء تدعمهم 17 قاذفة مياه ومتطوعون وشرطيون، ويسعون جميعهم إلى منع وصول النيران لمتنزه "داديا"، الذي تعرض العام الماضي لأضرار جسيمة جراء حرائق غابات.

وأخليت نحو 10 بلدات في نهاية الأسبوع الماضي، بينما حضّت سلطات الحماية المدنية السكان على البقاء في منازلهم بسبب الدخان.

وحذرت سلطات الحماية المدنية، اليوم الاثنين، من خطر نشوب حريق ضخم في منطقة العاصمة أثينا، ومناطق أخرى في جنوب اليونان.

ومن المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية شديدة الحرارة والجافة في اليونان حتى الجمعة المقبلة، ما من شأنه أن يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.

وكانت حرائق الغابات أتت على حوالي 17 ألف هكتار في جنوب جزيرة رودس الواقعة في بحر إيجه في تموز/يوليو الماضي، أدى إلى إجلاء 20 ألف شخص معظمهم من السياح.

وفي كندا، تعيش مقاطعة بريتيش كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألفا، حالة تأهب مع اقتراب نيران حرائق الغابات وسقوط رماد من السماء، وانخفاض الرؤية بسبب الدخان.

وأجلي آلاف السكان من المنطقة المحيطة بالغابات، وهم يقيمون الآن في ملاجئ وفنادق أو مع أصدقاء وأفراد من العائلة، بينما ينتظر بقية السكان في أجزاء مختلفة من المدينة، لمعرفة ما إذا كانت الحرائق القريبة ستؤدي إلى إطلاق أوامر بالمغادرة.