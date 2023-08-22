بعد هجمات أوكرانية بالمسيرات: إغلاق جميع مطارات موسكو أمام الرحلات الجوية

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية فجر اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين هجوميتين قرب موسكو، حيث تم إغلاق جميع مطارات موسكو أمام الرحلات الجوية بسبب الهجمات.

وأعلن رئيس بلدية موسكو، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت "طائرتين مسيرتين هجوميتين" فوق منطقة موسكو.

وقال سيرغي سوبيانين على تطبيق تليغرام "أسقط الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين هجوميتين، واحدة في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاستسي"، مضيفا أن أجهزة الطوارئ استجابت للحادث.

ولم يعط سوبيانين تفاصيل حول وقوع أضرار أو ضحايا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة موسكو، مضيفة أنه لم يسجل وقوع إصابات.

ونقلت رويترز عن وكالة تاس الروسية أن جميع مطارات موسكو أغلقت، فجر اليوم الثلاثاء، أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وأشارت الوكالة إلى "تضرر زجاج طوابق عدة" في مبنى سكني في كراسنوغورسك، دون أن تحدد ما إذا كان ذلك ناتجا عن غارة لطائرة مسيرة.

وتابعت "كما تضررت سيارات عدة كانت متوقفة بالقرب من المنزل".

وذكرت "تاس" أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته "المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو".

وأضاف "لا يتم استقبال الرحلات الجوية، وقد أُرجئت الرحلات المغادرة".

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

يذكر أن أوكرانيا كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات بالمسيرة على العاصمة الروسية وضواحيها.

وتأتي الهجمات بالمسيّرات في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية، بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها موسكو.