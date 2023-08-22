لبنان يعلن بدء أعمال الحفر في الرقعة النفطيّة 9 الخميس

قال فياض، بحسب البيان: "بتاريخ 24 آب/ أغسطس، ستنطلق عملية الحفر، وسيكون نهارا تاريخيا نعول عليه... وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر، وآمل أن تكون بادرة خير للبنانيين".

ميقاتي وبرّي في زيارة إلى منصّة الحفر، اليوم (Getty Images)

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن أعمال الحفر في الرقعة (بلوك) 9 النفطي، ستبدأ اعتبارا من الخميس 24 آب/ أغسطس، على أن تظهر نتائج الحفر والاستكشاف بعد 67 يوما.

جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة، عقب قيام الوزير بإجراء زيارة تفقدية اليوم، إلى منصة الحفر، أعقبها اجتماع تقييمي مع مسؤولين في شركة "توتال" الفرنسية.

وأورد البيان أن الوزارة و"توتال"، بحثا استكمال الاستعدادات قبيل بدء الحفر، والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ في 24 آب/ أغسطس الجاري.

وقال فياض، بحسب البيان: "بتاريخ 24 آب/ أغسطس، ستنطلق عملية الحفر، وسيكون نهارا تاريخيا نعول عليه... وبعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر، وآمل أن تكون بادرة خير للبنانيين".

وأضاف: "شركاء ’توتال’ في امتياز الحفر والتنقيب، أعربوا عن اهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9، وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار... سنعلن عنها عندما تترسخ وتتبلور بشكل أكبر".

وفي وقت سابق اليوم، قام رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، برفقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بزيارة لمنصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، بالمياه الإقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

والأربعاء الماضي، قالت شركة "توتال" الفرنسية إن طائرة مروحيّة تم استئجارها، وتديرها شركة (Gulf Helicopters القطرية) ستنقل الفرق إلى منصة الحفر".

وكان لبنان قد وقع في شباط/ فبراير2018، عقدا مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة "توتال" والذي يضم "إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية - التي انسحبت في ما بعد وحلت مكانها "قطر للطاقة" للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن ميقاتي دخول "شركة قطر للطاقة" شريكا مع "توتال" و"إيني"، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل أكد الأربعاء الماضي، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل.