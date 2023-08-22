مسؤولون في الجيش الروسيّ يصلون ليبيا تلبية لدعوة حفتر

الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظّمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وصل مسؤولون عسكريون روس من بينهم نائب وزير الدفاع إلى ليبيا، الثلاثاء، بعد تلقي دعوة من المشير خليفة حفتر الموالي لموسكو.

وحفتر الذي يدعم الحكومة في شرق ليبيا، مقرّب من مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، التي تحرس قواتها البنى التحتية العسكرية والنفطية في البلاد.

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ عام في ليبيا؛ حكومة في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة في الشرق يدعمها حفتر.

وذكر تقرير للأمم المتحدة في العام 2020، أن ما يصل إلى 1200 من مقاتلي "فاغنر" كانوا يدعمون حفتر، الذي كان يحاول وقتها السيطرة على طرابلس. واستمر هجومه أكثر من عام لكنه لم ينجح.

ويقول خبراء إن مئات من مقاتلي "فاغنر" ما يزالون موجودين في البلاد.

ويأتي هذا الاجتماع مع تجدد التركيز على نشاطات روسيا في إفريقيا، بعد إعلان رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نُشر الإثنين، أن مجموعته تعمل على "صون حرية إفريقيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد عسكري روسي إلى ليبيا".

وأشارت إلى أن الزيارة التي يترأسها نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، نظّمت بعد محادثات مع ليبيا في منتدى الجيش 2023 ومؤتمر موسكو للأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضافت: "خلال الزيارة، من المقرر مناقشة آفاق التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي وغيرها من قضايا العمل المشترك".

وبحسب بيان للناطق باسم حفتر أحمد المسماري، فإن الوفد الروسي التقى ضباطا كبارا في قوات حفتر.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا في "التعاون والتنسيق" بينهما، في ما يتعلق بـ"التدريب... وصيانة الأسلحة والمعدات الروسية"، التي تمثل "العمود الفقري" لقوات حفتر.

وتحافظ "فاغنر" على وجود عسكري قوي في إفريقيا، حيث أبرمت شراكة مع دول عدة، بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.