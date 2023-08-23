إعفاء قائد القوّات الجويّة الروسيّة الغائب منذ تمرّد "فاغنر" المسلّح من منصبه

جمعت صلات وثيقة بين الجنرال الذي عرف بصلابته وقسوته، ومجموعة "فاغنر" بزعامة يفيغيني بريغوجين. وسرت شائعات منذ أسابيع عن عزله في أعقاب تمرّد المجموعة، أكّدتها موسكو، اليوم الأربعاء.

أعفي الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائد القوات الجوية الروسية، وأحد أبرز الضباط في الجيش، من مهامه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الأربعاء، بعد غيابه عن الحيّز العام منذ التمرّد المسلّح لمجموعة "فاغنر" على القيادة العسكرية في موسكو في حزيران/ يونيو.

وجمعت صلات وثيقة بين الجنرال الذي عرف بصلابته وقسوته، ومجموعة "فاغنر" بزعامة يفيغيني بريغوجين. وسرت شائعات منذ أسابيع عن عزله في أعقاب تمرّد المجموعة، أكّدتها موسكو، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن مصدر لم تسمّه قوله، إنه "تم إعفاء القائد السابق للقوات الجوية الروسية، سيرغي سوروفيكين من منصبه".

وأشارت إلى أن رئيس أركان القوات الجوية الكولونيل-جنرال فيكتور أفزالوف، سيتولى القيادة بالانابة.

ويعد سوروفيكين من القادة العسكريين المخضرمين، وتولى مهاما في العديد من الحروب التي خاضتها موسكو، بدءا من الاجتياح السوفييتي لأفغانستان، مرورا بالتدخل العسكري في سورية، إلى جانب قوات النظام، وصولا إلى العمليات في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير 2022.

وتمّ تعيينه في أيار/ مايو وسيطا رسميا بين الجيش ومجموعة "فاغنر"، في أعقاب اتهام بريغوجين للقيادة العسكرية بالإخفاق في تزويد مقاتليه الذخيرة التي يحتاجونها للقتال في أوكرانيا.

وفي ليل 23-24 حزيران/ يونيو، ظهر سوروفيكين بشكل مثير للريبة في شريط مصوّر، ووجّه نداء إلى مقاتلي "فاغنر" للتراجع، بعد دعوة بريغوجين عناصره إلى التمرد على القيادة العسكرية.

وبعد أقل من 24 ساعة، عادت قوات "فاغنر" التي كانت بدأت التوجه نحو موسكو، أدراجها، منهية التمرّد بعد اتفاق مع الكرملين بوساطة من رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو.

ولم يظهر سوروفيكين (56 عامًا) في العلن منذ ذلك الحين، ما أثار تكهّنات بشأن توقيفه أو إقالته.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير، نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بمخططات بريغوجين، وأنه قد يكون اعتُقل. لكن الكرملين نفى المعلومات الواردة في التقرير، من دون أن يلغي ذلك الغموض الذي يلفّ مصيره.

وفي تموز/ يوليو، قال رئيس لجنة الشؤون الدفاعية في الدوما أندري كارتابولوف إن سوروفيكين "يرتاح الآن، يتعذر الاتصال به في الوقت الحالي".