هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو يغلق المجال الجوي

تسببت الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على العاصمة الروسية بانفجارات بحي الأعمال القريب من الكرملين وغلقا لمطارات العاصمة والمجال الجوي، بينما أدت الضربات الروسية إلى سقوط قتلى في الشرق الأوكراني.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة، وفق ما أفاد رئيس بلدية موسكو صباح اليوم الأربعاء، في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية.

وتسببت الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على العاصمة الروسية بانفجارات بحي الأعمال القريب من الكرملين وغلقا لمطارات العاصمة والمجال الجوي، بينما أدت الضربات الروسية إلى سقوط قتلى في الشرق الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف موسكو، وأصابت إحداها مبنى وسط العاصمة.

كما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء وسط العاصمة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو في سادس ليلة من الهجمات الأوكرانية على العاصمة.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم، مع تزايد الغارات التي تستهدف الأراضي الروسية مؤخرا.

وأفادت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن سماع دوي "انفجار" في حي الأعمال بمدينة موسكو، مضيفة أنه "بعد ذلك بقليل، تصاعد الدخان من مبان في نفس المنطقة".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها إن أحد المباني قيد الإنشاء في حي الأعمال تعرض لأضرار طفيفة.

وأضافت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطارات فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو في موسكو.

وفي منطقة ليمان بالشرق الأوكراني، أعلن عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين مساء الثلاثاء في ضربات روسية استهدفت قريتين بالمنطقة، وفق ما أعلن بافلو كيريلنكو الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك.

وجاء في منشور لحاكم المنطقة على تليغرام أن الضربات الروسية أوقعت "3 قتلى وجريحة في تورسكي، وجريحا مدنيا آخر في زاكيتني".

وأفادت النيابة العامة الإقليمية في دونيتسك على فيسبوك بأن "المعلومات الأولية تفيد بأن الغزاة هاجموا القريتين بالمدفعية".

وأعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أنها دمرت سفينتين حربيتين أوكرانيتَين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممر المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -على تطبيق تليغرام- إن طائرة سوخوي "إس يو-30" تابعة دمرت "زورق استطلاع" تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي بالبحر الأسود".