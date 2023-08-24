اليونان تكافح حرائق الغابات لليوم السادس على التوالي

أفاد وزير الحماية المدنيّة فاسيليس كيكيلياس الأربعاء أنّ البلاد تشهد أسوأ صيف تشتعل فيه الحرائق منذ وضعت الخرائط المرتبطة بمخاطر الحرائق عام 2009. وأضاف "إنّه وضع غير مسبوق"

يعمل مئات عناصر الإطفاء في اليونان الخميس على إخماد حرائق الغابات الكبيرة الّتي تستعر لليوم السادس على التوالي وأسفرت عن مقتل 20 شخصًا.

وتواصلت الحرائق في جبل بارنيثا قرب أثينا، في أكبر غابة متداخلة مع العاصمة، مهدّدًا متنزّهًا وطنيًّا لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد الناطق باسم جهاز الإطفاء ياني أرتوبيس محطّة "إي آر تي" التلفزيونيّة عن حريق كبير اندلع في واد ضمن الغابة صباح الخميس يهدّد المناطق المأهولة.

والجبهة الحرائق الأوسع تسجّل في شمال البلاد حيث يمتدّ حريق ضخم اندلع السبت قرب مدينة أليكساندروبولي الساحليّة على مسافة 15 كيلومترًا.

وعثر على جثث 19 شخصًا يرجّح أنّهم مهاجرون وبينهم طفلان في تلك المنطقة هذا الأسبوع.

وعلى اعتبار أنّ المنطقة نقطة عبور معروفة للمهرّبين من تركيّا المجاورة، رجّح مسؤولون العثور على المزيد من الضحايا في أوساط طالبي اللجوء الّذين لم يتمكّنوا من الفرار من الحرائق.

واندلع حريق كبير ثالث في بويوتيا شمال أثينا حيث كاد يأتي على دير "أوسيو لوكا" البيزنطيّ العائد إلى ألف عام والمدرّج على قائمة اليونسكو من الدمار الأربعاء.

ويشير خبراء أرصاد جوّيّة إلى أنّ الأجواء الجافّة والحارة الّتي تفاقم خطر الحرائق ستتواصل حتّى الجمعة.

وأفاد وزير الحماية المدنيّة فاسيليس كيكيلياس الأربعاء أنّ البلاد تشهد أسوأ صيف تشتعل فيه الحرائق منذ وضعت الخرائط المرتبطة بمخاطر الحرائق عام 2009. وأضاف "إنّه وضع غير مسبوق".

أتت الحرائق على أكثر من 60 ألف هكتار في شمال اليونان وخمسة آلاف هكتار غرب أثينا، وفق تقديرات المرصد الوطنيّ لحرائق الغابات الّذي تديره جامعة أرسطو في سالونيكي.