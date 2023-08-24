زلزال يضرب ملاطية شرقي تركيا

ذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن الزلزال وقع في منطقة يشيل يورت الساعة 08.35. وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كلم تحت سطح الأرض.

ضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا، اليوم الخميس، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد") أن الزلزال وقع في منطقة يشيل يورت الساعة 08.35.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كلم تحت سطح الأرض.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في تغريدة، إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملية المسح الميداني لتبين وقوع أضرار من عدمه.

من جانبه أكد والي ملاطية أرسين يازجي، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن السلطات لم تتلق بعد أي بلاغ عن وقوع أضرار، مع استمرار عملية المسح.