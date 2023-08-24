قتلى وجرحى بإطلاق نار في حانة في كاليفورنيا

أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلا عن مصادر طبية، أن 5 أشخاص قتلوا فيما تم نقل 6 آخرين إلى المستشفى، إثر حادث إطلاق نار في حانة بمقاطعة أورانج في كاليفورنيا.

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 6 بجراح متفاوتة وذلك جراء حادثة إطلاق نار وقعت في حانة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الخميس.

وقال مكتب شريف منطقة أورانج عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تأكد مقتل خمسة أشخاص في المكان بينهم مطلق النار. ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة أصيبوا بالرصاص".

وأفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلا عن مصادر طبية، أن 5 أشخاص قتلوا فيما تم نقل 6 آخرين إلى المستشفى، إثر حادث إطلاق نار في حانة بمقاطعة أورانج في كاليفورنيا.

وذكر تقرير "سي.بي.إس" أن إطلاق النار وقع في حانة يرتادها قائدو الدراجات النارية في منطقة ترابوكو كانيون، وأن هناك تواجدا كبيرا لأفراد من جهات إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، تحقق الجهات المعنية في كشف ملابسات الحادث.

وبحسب "لوس أنجلوس تايمز"، تم الإبلاغ عن إطلاق النار قبل الساعة 7:30 مساء بقليل، وذكرت الصحيفة الأميركية، أن المسلح، وهو ضابط متقاعد من إنفاذ القانون، لقي حتفه وربما استهدف شخصا يعرفه.

وبدأ إطلاق النار، وفق المصدر نفسه، على خلفية خلاف داخلي بين ضابط متقاعد وزوجته. هذا وطلبت الشرطة المحلية من الناس الابتعاد عن المنطقة.