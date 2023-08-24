مناورات مشتركة لسول وواشنطن تحاكي حربا بالمناطق الحضرية

أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن التدريبات القتالية في المناطق الحضرية حشدت نحو 500 جندي، بينهم جنود من فرقة المشاة 9 في الجنوب وفصيل مشاة أميركي ووحدات أخرى، بالإضافة إلى دبابات وطائرات مسيرة لتعزيز واقعية التدريبات.

شرعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، بتدريب مناورات تدريبات قتالية مشتركة في المناطق الحضرية، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة الكبرى بين الحليفين هذا الشهر، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن التدريبات القتالية في المناطق الحضرية حشدت نحو 500 جندي، بينهم جنود من فرقة المشاة 9 في الجنوب وفصيل مشاة أميركي ووحدات أخرى، بالإضافة إلى دبابات وطائرات مسيرة لتعزيز واقعية التدريبات.

وأضاف الجيش في بيان أن الجانبين قاما بعمليات هجومية ودفاعية في ساحة التدريب طوال فترة التدريبات، وعززا القدرات العملياتية المشتركة على مستوى الكتيبة.

وبدأت المناورات التي تستمر 5 أيام في ساحة تدريب على العمليات الحضرية في "باجو"، على 37 كيلومترا شمال غرب العاصمة سول، يوم الإثنين الماضي، وهي على صلة بمناورات "درع الحرية أولتشي" التي بدأت في اليوم ذاته، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتهدف تدريبات "درع الحرية أولتشي" إلى مواجهة التهديدات المتزايدة من الشمال المسلح نوويا، وستستمر حتى 31 أغسطس/آب. وتعتبر بيونغ يانغ كل هذه التدريبات بمثابة تمارين لعملية غزو، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "صارمة" ردا على ذلك.

ونددت كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية والولايات المتحدة لتنظيمهما تدريبات عسكرية سنوية مشتركة، محذرة من أن تلك التدريبات قد تؤدي إلى "حرب نووية حرارية" غير مسبوقة في شبه الجزيرة الكورية.