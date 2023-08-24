واشنطن تبدأ الشهر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف 16"

يأتي تصريح المتحدّث الأميركي بعيد إعلان النرويج أنّها ستزوّد أوكرانيا بعدد من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع مثل هذا التعهّد منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف بهذا السلاح المتطور.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، مساء الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في أيلول/ سبتمبر المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النرويج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف بعدد منها.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، إنّ "هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريبًا على اللغة الإنجليزية" في تكساس في أيلول/ سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.

وأتى تصريح المتحدّث الأميركي بعيد إعلان النرويج أنّها ستزوّد أوكرانيا بعدد من هذه المقاتلات الأميركية الصنع، لتصبح بذلك ثالث دولة تقطع مثل هذا التعهّد منذ سمحت واشنطن لحلفائها الغربيين بتزويد كييف بهذا السلاح المتطور.

ولم تكشف النرويج عن عدد المقاتلات التي ستقدّمها لأوكرانيا، لكنّ الدنمارك قالت إنّها ستزوّد أوكرانيا بـ19 مقاتلة، بينما ستهبها هولندا، وفقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 42 مقاتلة.

وبحسب الجنرال رايدر فإنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين يفترض أن يستغرق من خمسة إلى ثمانية أشهر، اعتمادًا على مهاراتهم الحالية.

وأوضح المتحدّث أنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين على اللغة الإنجليزية قبل أن يبدأوا التدرّب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري "نظرًا للتعقيدات وللمصطلحات الإنجليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة ستجري هذا التدريب لأنّه يتسحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كلّ عمليات إعداد الطيّارين الأوكرانيين.