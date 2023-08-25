إسبانيا: استقرار حرائق جزيرة الكناري السياحيّة

قال رئيس حكومة جزر الكناريّ فرناندو كلافيخو خلال مؤتمر صحافيّ "يمكننا الآن القول إنّ الحريق استقرّ، وهذه أخبار ممتازة".

استقرّت الحرائق التي اندلعت منذ 15 آب/ أغسطس في الجزيرة الواقعة في أرخبيل الكناري الإسبانيّ، وذلك بحسب إعلان السلطات الإسبانيّة في تينيرفي.

وقال رئيس حكومة جزر الكناريّ فرناندو كلافيخو خلال مؤتمر صحافيّ "يمكننا الآن القول إنّ الحريق استقرّ، وهذه أخبار ممتازة".

وخلال الأيّام التسعة الماضية التهمت النيران منطقة يبلغ قطرها 90 كيلومترًا أي ما مساحته 15 ألف هكتار.

وأوضح رئيس الحكومة المحلّيّة أنّه لإعلان استقرار الحريق تعين على فرق الإطفاء أن تنتظر بلوغ النيران مرحلة "السيطرة والإخماد" وإذا انقضت 48 ساعة، ولم يتّسع قطر الحريق عندها يمكن القول إنّ الحريق "استقرّ".

وهذا أكبر حريق غابات تشهده إسبانيا منذ بداية العام، ومع أنّه لم يسفر عن سقوط ضحايا، إلّا أنّه أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

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واندلع الحريق مساء 15 آب/أغسطس في منطقة من الوديان والسفوح الشديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة الواقعة في أرخبيل الكناريّ قبالة الساحل الشماليّ الغربيّ لإفريقيا.

واستدعى الحريق في ذروته إجلاء أكثر من 12 ألف شخص، سمح مذاك لمعظمهم بالعودة إلى منازلهم.

وتبلغ مساحة تينيريفي الإجماليّة 203.400 هكتار، وبالتّالي فإنّ ما يقرب من 7% من مساحة الجزيرة تحوّل رمادًا.

وحذّر رئيس الحكومة المحلّيّة من أنّ استقرار الحريق لا يعني إخمادًا أو حتّى عدم إمكانيّة أن يستعرّ مجدّدًا، مؤكّدًا أنّ فرق الطوارئ نشرت "كلّ القدرات في محيط واسع يزيد عن 90 كيلومترًا لتكون قادرة على التحرّك في الحال وإخماد أيّ تمدّد".

ويواصل 115 من عناصر فرق الإطفاء والجيش مكافحة النيران تؤازرهم 16 طائرة إطفاء.

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وتشهد جزر الكناريّ عادة درجات حرارة شبيهة بدرجات الربيع طوال العام، لكنّ الحرارة ارتفعت مؤخّرًا إلى 40 درجة مئويّة في بعض أجزائها.

ويقع الأرخبيل المكوّن من سبع جزر قبالة الساحل الشماليّ الغربيّ لإفريقيا وجنوب غرب البرّ الرئيسيّ لإسبانيا. وتقع الجزر عند أقرب نقطة لها على بعد 100 كيلومتر (60 ميلًا) من المغرب.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بسبب تغيّر المناخ، يحذّر العلماء من أنّ موجات الحرّ ستصبح أشدّ وأكثر تكرارًا.

في العام الماضي، عانت إسبانيا أكثر من 500 حريق دمّرت أكثر من 300 ألف هكتار لتكون بذلك الدولة الأكثر تضرّرًا في أوروبا، وفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبّيّ.

وتظهر أرقام هذا النظام أنّ إسبانيا شهدت حتّى الآن هذا العام 340 حريقًا دمّرت ما يقرب من 76 ألف هكتار.