جرى إنقاذ 140 مهاجرا دفعتهم اليونان إلى المياه التركية وضبط 16 آخرين كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا.

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، إنقاذ 140 مهاجرا غير نظامي قبالة ولاية موغلا، بعدما دفعهم الجانب اليوناني قسرا إلى مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته القيادة، في ساعة متأخرة أمس الخميس، فإن فرق خفر السواحل نفذت عمليات إنقاذ قبالة سواحل قضاءي بودروم ودالامان في موغلا، جنوب غربي تركيا.

وأسفرت العمليات خلال أوقات مختلفة عن إنقاذ 140 مهاجرا على متن قارب شراعي وزوارق مطاطية وتبين أن الجانب اليوناني دفعهم قسرا.

وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضا.

وبعد نقلهم إلى البر، قامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.