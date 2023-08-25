ترامب ينشر صورته الجنائية: "تدخل في الانتخابات"

والصورة التي نشرها ترامب على "إكس" التقطت له في سجن بولاية جورجيا لدى توقيفه لفترة وجيزة بتهمتَي الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالحه، وبذلك يعود ترامب إلى المنصّة التي كانت وسيلته المفضّلة للتواصل

نشر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، صورته الجنائية على "إكس"، الخميس، في أول منشور له على منصّة تويتر سابقا منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وبالصورة التي التقطت له في سجن بولاية جورجيا لدى توقيفه لفترة وجيزة بتهمتَي الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالحه، يعود ترامب إلى المنصّة التي كانت وسيلته المفضّلة للتواصل.

وعلقت "تويتر" حساب ترامب لانتهاكه سياسة المنصّة بتشجيعه حشدا من أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في 6 كانون الثاني/يناير 2021، لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأعاد مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، تفعيل حساب ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن مفضلا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشال".

ويتضمن منشور ترامب، من الليلة الماضية، الصورة الجنائية التي التقطت له في سجن مقاطعة فولتون ورابطا إلى حملته للانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 آب/أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".