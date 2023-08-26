تايوان: مقاتلات صينية تدخل الغلاف الجوي للجزيرة

وزارة الدفاع التايوانية: "الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، والذي كان في السابق حاجزًا غير رسمي بين الجانبين".

قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح السبت، إنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

ونقلت "رويترز" عن الوزارة أن الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة "عبرت خط الوسط لمضيق تايوان"، والذي كان في السابق حاجزًا غير رسمي بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات الصينية "دأبت، طوال العام الماضي، على عبوره".

وفي السياق كانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، السبت الماضي، أنها رصدت 42 خرقًا من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية بالتزامن مع إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.

وقالت في بيان إنه "منذ الساعة 9,00 اليوم ( 19 آب/أغسطس) رصدت تباعًا 42 طلعة" مضيفة أن ثماني سفن صينية شاركت في التدريبات.