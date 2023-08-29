باكستان: إلغاء الحكم بالسجن بحق عمران خان والإفراج عنه بكفالة وشروط

محامي عمران خان، نعيم بانجوثا: "قبل رئيس المحكمة طلبنا، وقال أثناء تعليق الحكم إنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق".

ألغت محكمة باكستانية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن 3 سنوات صادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة، لكنها أبقت على قرار منعه من العمل السياسي.

جاء ذلك وفق أمر مقتضب صادر عن هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا بإسلام آباد بقيادة القاضي عامر فاروق، والتي أرجأت النطق بالحكم من الإثنين إلى الثلاثاء.

وقال نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، في منشور على منصة إكس، "قبل رئيس المحكمة طلبنا، وقال أثناء تعليق الحكم إنه سيتم اتخاذ قرار تفصيلي في وقت لاحق".

ونشر بانجوثا مقطع فيديو للحظة النطق بالحكم، حيث عمّت الفرحة هيئة الدفاع ومناصري عمران خان الحاضرين داخل وخارج قاعة المحكمة.

وفي 9 آب/ أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، استئناف عمران خان على الحكم بسجنه.

وفي 5 آب/ أغسطس حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل من العام الماضي، يواجه عمران خان المسجون حاليًا بمدينة أتوك الشمالية الغربية، أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".