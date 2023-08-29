تايوان تندّد بـ"مضايقات عسكريّة" صينيّة

أفادت الوزارة بأن بكين نشرت، صباح الثلاثاء، اعتبارا من الساعة التاسعة قرب الجزيرة "دورية قتالية مشتركة"، قوامها 24 طائرة، وبينها مقاتلات وقاذفات قنابل ومسيّرات، بالإضافة إلى خمس سفن حربية.

دعت تايوان، الثلاثاء، الصين إلى وقف "مضايقاتها العسكرية" التي تهدّد الأمن الإقليمي، مؤكدةً رصد 24 طائرة حربية صينية بالقرب من الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إنّ "المضايقات العسكرية المستمرة في المنطقة من جانب جيش التحرير الشعبي، قد تؤدّي إلى تصعيد حادّ للتوتر وتدهور الأمن الإقليمي".

وأضافت: "نحضّ بكين على تحمّل المسؤولية والتوقف فورا عن كلّ الإجراءات الأحادية، التي تقوّض الاستقرار الإقليمي".

وأفادت الوزارة بأن بكين نشرت، صباح الثلاثاء، اعتبارا من الساعة التاسعة قرب الجزيرة "دورية قتالية مشتركة"، قوامها 24 طائرة، وبينها مقاتلات وقاذفات قنابل ومسيّرات، بالإضافة إلى خمس سفن حربية.

وأكّدت الوزارة أنّ نصف الطائرات الحربية الصينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، أو دخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) الواقعة في جنوب غرب الجزيرة، مشيرة إلى أنّ تايبيه تستخدم طائراتها وسفنها وأنظمتها الصاروخية لمراقبتها.

وتوتّرت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بكين وتايبيه بشكل خاص، منذ وصول الرئيسة التايوانية، تساي إنغ وين، إلى السلطة في العام 2016، والتي ينشط حزبها في سبيل استقلال الجزيرة.

ويقود الصين وتايوان نظامان متنافسان منذ 1949، بعد حرب أهلية بين الشيوعيين المتمركزين في بكين، والقوميين الذين لجأوا إلى تايبيه.

وفي حين تتمتع هذه الجزيرة بحكم ذاتي ودعم أميركي، تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد بإعادتها إلى كنفها، وبالقوة إن لزم الأمر.