جنازة بمراسم خاصة لبريغوجين قائد "فاغنر" اقتصرت على الأقارب فقط

قالت شركته "كونكورد" عبر تطبيق "تليغرام": "كانت مراسم وداع يفغيني فيكتوروفيتش خاصة. ويمكن للراغبين في وداعه الذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي".

أُقيمت مراسم خاصة لوداع قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة، حسبما أعلنت شركته، اليوم الثلاثاء، داعية الراغبين في "وداعه" إلى المجيء إلى مقبرة في سان بطرسبرغ.

وقالت شركته "كونكورد" عبر تطبيق "تليغرام": "كانت مراسم وداع يفغيني فيكتوروفيتش خاصة. ويمكن للراغبين في وداعه الذهاب إلى مقبرة بوروخوفسكوي".

ولم يتّضح على الفور ما إذا كان قائد مجموعة "فاغنر" قد دُفن أم لا.

وهذه هي الرسالة الأولى من "كونكورد" منذ تمرّد "فاغنر" المجهض ضد قيادة الجيش الروسي في نهاية حزيران/ يونيو، والذي جعل من بريغوجين عدوًّا للنظام.

(Getty Images)

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر لم تسمه، أن مراسم جنازة بريغوجين تمت اليوم في مقبرة بوروخوفسكوي بمدينة سانت بطرسبرغ، "بحضور عائلته وأصدقائه فقط".

وقال المصدر إنه "تم السماح فقط للأقارب والأصدقاء بحضور جنازة بريغوجين، نزولا عند رغبة عائلته".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتزم حضور جنازة بريغوجين الذي كان قد وصفه بـ"الخائن" خلال تمرده.

وقضى بريغوجين المتحدّر من سان بطرسبورغ، الأربعاء، في تحطم طائرته الخاصة شمال غرب موسكو.

(Getty Images)

وقد نفى الكرملين وقوفه وراء تحطّم الطائرة، الذي أثار شكوكا في أوكرانيا والغرب بأن يكون مدبّرا.

وأكّدت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، مصرع أنّ "الفحص الجيني" أثبت مقتل بريغوجين، من دون أن تتطرق إلى سبب تحطم طائرته.

وشددت اللجنة على أن الفحوصات تؤكد تطابق هويات القتلى مع قائمة الأسماء التي نشرت في 23 آب/ أغسطس الجاري عن هوية ركاب الطائرة المنكوبة، بينهم بريغوجين.