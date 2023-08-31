الغابون: الانقلابيون يعينون رئيسا مؤقتا ويعلنون إحالة بونغو على التقاعد

في أول ظهور له منذ الإطاحة به، طالب الرئيس المعزول علي بونغو من سماهم أصدقاءه والعالم كله برفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه، في إشارة إلى قادة الانقلاب في الغابون؛ وقال إن أفراد عائلته إما معتقلون أو مجهولو المصير.

تعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية (أ.ب)

أدى قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، القسم رئيسا للمرحلة الانتقالية بعدما عينه قادة الانقلاب رئيسا مؤقتا، كما أعلنوا إحالة الرئيس المطاح به علي بونغو، على التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

يأتي ذلك غداة إعلان ضباط كبار في الجيش الغابوني، الأربعاء، "إنهاء النظام القائم" وإلغاء الانتخابات واستيلاءهم على السلطة، ووضع الرئيس علي بونغو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، وتم توقيف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".

وفي أول ظهور له منذ الإطاحة به، طالب الرئيس المعزول علي بونغو من سماهم أصدقاءه والعالم كله برفع الصوت عاليا في وجه من اعتقلوه، في إشارة إلى قادة الانقلاب في الغابون؛ وقال إن أفراد عائلته إما معتقلون أو مجهولو المصير.

يأتي هذا بعد إعلان هيئة الانتخابات فوز بونغو، الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، بولاية رئاسية ثالثة بعد حصوله على نسبة 64,27 بالمئة من الأصوات.

وتصاعد التوتر في الغابون جراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي، في غياب مراقبين دوليين.

وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد حكم عائلته المستمر منذ 56 عاما، بينما عملت المعارضة على إحداث تغيير بهذه الدولة الغنية بالنفط والكاكاو، ويعاني سكانها الفقر رغم ذلك.

وفي البيان الأول الذي تلاه الضباط من القصر الرئاسي -عبر قناة "غابون 24"- أُعلن عن إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. كما قرر حظر التجوال في البلاد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وقالت المجموعة التي تضم أكثر من 10 ضباط "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات، قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وقطعت خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة قبل إغلاق مراكز الاقتراع، للحيلولة دون "نشر أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.