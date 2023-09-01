أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بنيران أذربيجانية

قالت الوزارة الأرمينية في بيان: "سقط قتيلان في المعركة، وأُصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمنية قرب سوتك"، في جنوب شرق أرمينيا.

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة ثالث بنيران أذربيجانية قرب الحدود بين البلدين، في ظل التوتر المخيم على خلفية النزاع حول ناغورني قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان: "سقط قتيلان في المعركة، وأُصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمنية قرب سوتك"، في جنوب شرق أرمينيا.

وأكدت الوزارة أنها ستصدر "في وقت لاحق بيانا" بشأن القتيلين، بالإضافة إلى "الحالة الصحية للجندي المصاب".

وتقع سوتك جنوب شرق أرمينيا، على الحدود مع أذربيجان، حيث تتكرر الحوادث بين جيشي البلدين.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان أن الجيش الأرميني "أصاب اثنين من عسكريينا بجروح" جراء ضربة بطائرة مسيّرة في منطقة كالبجار القريبة أيضا من الحدود المشتركة، بينما أصيب جندي ثالث بالنيران.

وشددت الوزارة على أن "المسؤولية عن الوضع المتشنج وتبعاته الممكنة تقع بالكامل على عاتق قادة أرمينيا السياسيين والعسكريين"، مشيرة إلى أن يريفان تقوم بتعزيز "عتادها العسكري وعديدها" قرب الحدود بين البلدين.

ويعود الاشتباك الدامي الأخير بين الجانبين إلى 28 حزيران/ يونيو، وأدى إلى مقتل أربعة جنود أرمينيين في ناغورني قره باغ.

والجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.

ولم تتمكن باكو ويريفان اللتان خاضتا حربين للسيطرة على المنطقة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، رغم جهود الوساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

وتتهم يريفان باكو منذ أشهر بالتسببة "بأزمة إنسانية" من خلال إعاقة وصول المعونات الإنسانية إلى ناغورني قره باغ من خلال إغلاق ممر لاتشين، وهو المعبر البري الوحيد بين الإقليم وأرمينيا.

ورأى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" في تموز/ يوليو، أن اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان "مرجح جدا".

وخاضت البلدان حربين للسيطرة على ناغورني قره باغ، آخرها في عام 2020 ونتجت عنها هزيمة أرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية، وانتهت بوقف هش لإطلاق النار.

ودارت الحرب الأولى حول مصير الإقليم عند انهيار الاتحاد السوفييتي في التسعينيات، وقد أودت بحياة 30 ألف شخص، فيما خلّفت الحرب الأخيرة في عام 2020 نحو 6500 قتيل من الجانبين.