السجن 17 عاما لزعيم جماعة "براود بويز" الأميركيّة المتطرّفة

أدين المتطرف بيغز، بتهمة التآمر لخلق فتنة مع أعضاء آخرين في الجماعة، إضافة إلى إدانته بالتآمر لعرقلة الكونجرس وخلق اضطراب مدني، وفق وسائل إعلام محلية.

أصدر القضاء الأميركي، حكما بالسجن 17 عاما في حق جو بيغز، زعيم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرقة على خلفية مشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأدين بيغز، مساء أمس الخميس، بتهمة التآمر لخلق فتنة مع أعضاء آخرين في الجماعة، إضافة إلى إدانته بالتآمر لعرقلة الكونجرس وخلق اضطراب مدني، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان الادعاء العام قد طلب في البداية الحكم على بيغز بالسجن 33 عاما، لكن القاضي تيموثي كيلي، حكم عليه بالسجن 17 عاما.

وقبل النطق بالحكم قال بيغز للقاضي: "أنا لست إرهابيا، أنا آسف جدا".

وأضاف: "في 6 يناير (كانون الثاني)، كانت تلك آخر مرة أخرج فيها مع الجماعة (...) أعلم أنني يجب أن أعاقب، وأنا أتفهم ذلك".

ويُعدّ بيغز واحدا من بين 5 من أعضاء في "براود بويز" يصدر الحكم في حقهم هذا الأسبوع، في حين أدين 4 آخرون في 4 أيار/ مايو، بتهمة الفتنة.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأميركية، شهدت واشنطن في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونغرس.

وأسفرت الأحداث عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

وعقب الحادثة، وجهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لأكثر من 1100 شخص في قضية الهجوم على الكابيتول.