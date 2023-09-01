القضاء الأميركي يوجه التهمة إلى شخص اعتقل في قبرص بتهريب تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا

أفادت الوزارة بأن آرثر بيتروف (33 عاما) انتهك القيود على التصدير، في مخطط يهدف إلى توفير إلكترونيات دقيقة أميركية لشركة روسية، تمد القوات الروسية بـ"مكونات إلكترونية حساسة".

أعلنت وزارة العدل الأميركية، توجيه التهمة رسميا، أمس الخميس، إلى روسي ألماني اعتقل هذا الأسبوع في قبرص، بالسعي لتصدير مكونات إلكترونية للاستخدام العسكري إلى روسيا، في انتهاك لعقوبات تفرضها واشنطن على موسكو على خلفيّة النزاع في أوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن آرثر بيتروف (33 عاما) انتهك القيود على التصدير، في مخطط يهدف إلى توفير إلكترونيات دقيقة أميركية لشركة روسية، تمد القوات الروسية بـ"مكونات إلكترونية حساسة".

وذكر مكتب المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن في بيان، أنّ بيتروف أوقف في قبرص في 26 آب/ أغسطس، بناءً على طلب السلطات الأميركيّة، موضحا أنّه مُلاحق بتهمة "انتهاكات لقواعد التصدير" وكذلك "التهريب والاحتيال وتبييض الأموال".

وقال مساعد وزير العدل، ماثيو أولسن، إنّ "بيتروف نظّم (عمليّة) تهريب تقنيّات إلكترونيّة أميركيّة دقيقة إلى روسيا، مُعدّة للاستخدام العسكري، وهو نوع المكوّنات التي تستخدمها القوّات المسلّحة الروسيّة في غزوها غير القانوني لأوكرانيا".

وبموجب القوانين الأميركيّة لمراقبة الصادرات والعقوبات التي تستهدف موسكو، أكّد المسؤول الأميركي أنّ حكومته "لن تتسامح مع أيّ محاولة... لتغذية آلة الحرب الروسيّة".

وفقًا للسلطات الأميركيّة، يمتلك المتّهم الذي لم يُعرف متى سيُسلّم إلى الولايات المتحدة، شركة وهميّة في قبرص، وكان يؤكّد لعملائه أنّه يشتري ويبيع رقائق إلكترونيّة لسوق هذا البلد العضو في الاتّحاد الأوروبي أو لدول أخرى غير خاضعة للعقوبات.

واستنادًا إلى الوزارة، فإنّ المشتري النهائي هو شركة روسيّة في سان بطرسبرغ، تدعى Electrocom VPK، تعمل على تزويد معدّات لمُصنّعي الأسلحة الروس.

وإذا ما حوكِم الروسي الألماني ووُجّهت إليه تُهم في الولايات المتحدة، فإنّه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.